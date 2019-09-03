الاحتلال الإسرائيلى يكشف صور الآلية العسكرية التى استهدفها حزب الله

كشف الاحتلال الإسرائيلى مساء أمس الإثنين، عن الآلية العسكرية التى استهدفها حزب الله اللبنانى الأحد الماضى بصاروخ مضاد للدروع.



وبثت القناة الـ13 العبرية، صور مركبة "زئيف" العسكرية التي أطلق الحزب اللبناني صاروخين مضادين للدروع نحوها.



وأشارت القناة إلى أن الصواريخ لم تسبب أي أضرار حقيقية بخلاف إصابة العجلة، ولم يصب الجنود الذين كانوا فيها، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي سوف يحقق في سبب تحرك المركبة في طريق مكشوف لإطلاق النار المضاد رغم حالة التأهب والإنذار.