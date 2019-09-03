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حوادث

استعجال التحريات حول ضبط تشكيل عصابى انتحلوا صفة رجال شرطة بالمرج

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:33 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول للنيابات، بإستعجال التحريات الأمنية حول قيام تشكيل عصابي بإنتحال صفة رجال الشرطة لسرقة المواطنين بالمرج، وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين فى المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة المرج بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ أسفل الطريق الدائري، تمكنوا من ضبط كلًا من: "محمود. إ. م"، عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"سليمان. م. ع"، عاطل وبحوزته طبنجة صوت وبخزينتها 3 طلقات صوت، و"روماني. ج. ب"، عاطل وبحوزته طبنجة صوت وبخزينتها 5 طلقات صوت أثناء استقلالهم السيارة رقم أ وج 8396 ماركة BYD زرقاء اللون " قيادة الأول ـ مستأجرة " وعثر بداخلها على جهاز لاسلكي بلاستيكي "ووكي توكي"، مبلغ 4315 جنيهًا، هاتف محمول "مجهول المصدر".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالاستيلاء على الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم ومبلغ مالي 4000 جنيه من أحد الأشخاص عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة مستخدمين السيارة والمضبوطات حيازتهم.

وتم التوصل الى المجنى عليه "محمود. م"، 23 سنة، عامل دليفري وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ دائرة القسم استوقفه المتهمين عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28915 لسنة 2019م جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب وبإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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