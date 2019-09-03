الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد الجولة العسكرية: كيف ستضغط إسرائيل على حزب الله سياسيا الأيام المقبلة؟

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:29 ص
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
انتهت الجولة الخاطفة بين حزب الله وإسرائيل التي نشبت يوم الأحد الماضي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي استهدف فيها حزب الله قاعدة ومركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود، ولم يسفر الهجوم عن وقوع جرحى أو قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفقاً للتقارير الأخيرة.

رغم انتهاء الجولة وعودة الهدوء إلا أنه يبدو أن إسرائيل ستتحرك "سياسياً" خلال الأيام المقبلة للضغط على حزب الله مجدداًعن طريق القنوات السياسية والدبلوماسية، والتي ربما ستكون على قائمة أولويات الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري.

هناك توقعات بأن تبدأ إسرائيل تحركاتها من أمريكا اللاتينية، فقبل شهر أعلنت الأرجنتين أن حزب الله هو تنظيم إرهابي وجمدت أرصدته، جرى إعلان القرار بصورة رمزية في ذكرى مرور 25 عاماً على الهجوم على مركز الجالية اليهودية في بوينس أيريس، حيث تتهم الأرجنتين إيران وحزب الله بالهجوم، وجاء القرار بعد ضغوط أمريكية على الأرجنتين، ويبدو أن إسرائيل ستمارس ضغوطاً على البرازيل وباراجواي لتتخذ نفس الموقف.

فرص تحقق هذا ليست قليلة؛ بسبب النشاط غير القانوني لحزب الله في مثلث الحدود بين الأرجنتين والبرازيل وباراجواي، وهو النشاط الذي يقلق هذه الدول، ومن خلفها الولايات المتحدة التي تضغط على فنزويلا التي يزدهر فيها وجود حزب الله إلى حد أن وزير الصناعة الحالي في حكومة فنزويلا هو "طارق العيسمي"، لبناني درزي وله نشاط كبير مع الحزب.

المحطة الثانية التي ستذهب إليها إسرائيل لمحاربة حزب الله سياسياً كما يبدو ستكون أفريقيا، وزيارة رئيس الحكومة الأثيوبية "أبي أحمد" إلى إسرائيل خلال اليومين الماضيين يمكن استغلالها في هذا الإطار.

حيث يحظي حزب الله بمساعدة العديد من اللبنانيين الذين هاجروا إلى أفريقيا قبل سنوات طويلة، وفي الفترة الأخيرة جرى الحديث عن إحباط هجوم خطط له الحزب في إحدى الدول الأفريقية، وربطت الإشاعات إسرائيل بنجاح عملية الإحباط عن طريق عملية للموساد.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تُصدر المحكمة الدولية التي أُنشئت بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري حكمها النهائي في وقت قريب، بعد إدعاء النيابة العامة للمحكمة أن حزب الله وراء الاغتيال، وهو ربما يشكل ضغطاً على الحزب داخلياً، ستحاول إسرائيل الاستفادة منه.

كما أنه من المتوقع أن تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لممارسة عقوبات جديدة ضد حزب الله.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح خارج تشكيلة الأسبوع في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

منذ حوالي 3 ساعات

أحلام ترد على أصالة: حجمك عندي "البلوك"

منذ حوالي 5 ساعات

فرصة بيبو الأخيرة.. هل أخطأ الخطيب فى التعاقد مع فايلر؟

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائي: "الزمالك مثل الأهلي"

«هلاوس بصرية وجن وقتيلان».. جريمة أسرية هزّت حلوان

ما تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع؟

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

تعرف أسباب متلازمة "تسرب الأمعاء"

دراسة جديدة تكشف ارتباط الخلايا الجذعية بالسرطان

مشروبات وأطعمة تساعد على تخفيف الصداع

في البصرة سنويا .. المئات يصابون بالسرطان

الرئيس نيوز

غدًا.. مباحثات «مصرية – غينية» بالقاهرة بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة

فيديو| طريقة التسجيل لحضور منتدى الشباب العالمى 2019 بشرم الشيخ

المتحدث العسكري ينفي امتلاك الجيش لصيدليات: "نعلن عن مشروعاتنا على الهواء"

بعد هجوم "حزب الله".. مذيعة تخترق قاعدة عسكرية إسرائيلية

منوعات

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

السجن 36 عاما لأمريكي بسبب 50 دولار

ثروة الأغنياء الروس زادت نحو 29 مليار دولار

نجوم الفن الأمريكيون يدعون للحد من حيازة الأسلحة النارية

كشكول

رئيس مجاهدى سيناء: التعليم من أكثر المشاكل التي نواجهها في سيناء

حسن راتب: السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية وحولها لدولة يأمن فيها الجميع

تدريب طلاب إعلام سيناء بمؤسستي "الدستور والوطن"

راتب: جامعة سيناء حصدت المركز الأول في مسابقة الإبداع على مستوى جامعات الجمهورية

إسلام سياسي

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا

هل أسست جماعة الإخوان الإرهابية جيشا خاصاً لها في اليمن ؟

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر


زيت وسكر

ما هي أعراض هشاشة العظام؟

قريبًا.. طرح وحدات سكنية بالمدن الجديدة

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تحاصر المخالفين

جامعة الفيوم تشارك في مبادرة القضاء على فيروس سى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

"هيئة الكتاب" تصدر المجموعة القصصية "جمر اللحظة"

حكايات وأساطير لاتينية.. جديد أحمد عبد اللطيف عن ذات السلاسل

افتتاح معرض "قهوة من فضلك" في الإسكندرية

حفل تأبين للناقد السينمائي شريف رزق الله

صفحتنا ع الفيس بوك