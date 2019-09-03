بعد الجولة العسكرية: كيف ستضغط إسرائيل على حزب الله سياسيا الأيام المقبلة؟



رغم انتهاء الجولة وعودة الهدوء إلا أنه يبدو أن إسرائيل ستتحرك "سياسياً" خلال الأيام المقبلة للضغط على حزب الله مجدداًعن طريق القنوات السياسية والدبلوماسية، والتي ربما ستكون على قائمة أولويات الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري.



هناك توقعات بأن تبدأ إسرائيل تحركاتها من أمريكا اللاتينية، فقبل شهر أعلنت الأرجنتين أن حزب الله هو تنظيم إرهابي وجمدت أرصدته، جرى إعلان القرار بصورة رمزية في ذكرى مرور 25 عاماً على الهجوم على مركز الجالية اليهودية في بوينس أيريس، حيث تتهم الأرجنتين إيران وحزب الله بالهجوم، وجاء القرار بعد ضغوط أمريكية على الأرجنتين، ويبدو أن إسرائيل ستمارس ضغوطاً على البرازيل وباراجواي لتتخذ نفس الموقف.



فرص تحقق هذا ليست قليلة؛ بسبب النشاط غير القانوني لحزب الله في مثلث الحدود بين الأرجنتين والبرازيل وباراجواي، وهو النشاط الذي يقلق هذه الدول، ومن خلفها الولايات المتحدة التي تضغط على فنزويلا التي يزدهر فيها وجود حزب الله إلى حد أن وزير الصناعة الحالي في حكومة فنزويلا هو "طارق العيسمي"، لبناني درزي وله نشاط كبير مع الحزب.



المحطة الثانية التي ستذهب إليها إسرائيل لمحاربة حزب الله سياسياً كما يبدو ستكون أفريقيا، وزيارة رئيس الحكومة الأثيوبية "أبي أحمد" إلى إسرائيل خلال اليومين الماضيين يمكن استغلالها في هذا الإطار.



حيث يحظي حزب الله بمساعدة العديد من اللبنانيين الذين هاجروا إلى أفريقيا قبل سنوات طويلة، وفي الفترة الأخيرة جرى الحديث عن إحباط هجوم خطط له الحزب في إحدى الدول الأفريقية، وربطت الإشاعات إسرائيل بنجاح عملية الإحباط عن طريق عملية للموساد.



من ناحية أخرى، من المنتظر أن تُصدر المحكمة الدولية التي أُنشئت بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري حكمها النهائي في وقت قريب، بعد إدعاء النيابة العامة للمحكمة أن حزب الله وراء الاغتيال، وهو ربما يشكل ضغطاً على الحزب داخلياً، ستحاول إسرائيل الاستفادة منه.



كما أنه من المتوقع أن تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لممارسة عقوبات جديدة ضد حزب الله.



انتهت الجولة الخاطفة بين حزب الله وإسرائيل التي نشبت يوم الأحد الماضي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي استهدف فيها حزب الله قاعدة ومركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود، ولم يسفر الهجوم عن وقوع جرحى أو قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفقاً للتقارير الأخيرة.