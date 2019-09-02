فولكس فاجن تستدعي آلاف السيارات في الصين

بدأت شركة فاو فولكس فاجن، مشروع صيني-ألماني مشترك، استدعاء 130462 سيارة من طراز أودي كيو 3 من السوق الصيني.



وقالت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة جاءت بسبب عيوب في السيارات.



وذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق الصيني، في بيان، أن الاستدعاء الذي بدأ في 29 أغسطس الماضي، تضمن طرازات معينة من أودي كيو 3 تم تصنيعها في البلاد خلال الفترة بين 2 ديسمبر 2015 و29 مارس 2019.



ووفق البيان، قد يؤدي التكوين غير الصحيح مع برنامج التشخيص بين وحدات التحكم في جسم المركبات وبرامج تشغيل ضوء إل يي دي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة.



وقال البيان إن الشركة ستقوم بترقية برنامج وحدات التحكم بجسم السيارات المعيبة مجانا.



وأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.5% سنويا إلى 9.6 مليار يورو مقابل 9 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.



وزادت إيرادات "فولكس فاجن" خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي بنسبة 4.9% سنويا إلى 125.2 مليار يورو مقابل 119.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تحسن حجم المبيعات والأسعار في قطاع سيارات الركوب إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات المالية في المجموعة.



كما تتوقع الشركة زيادة إيرادات مبيعاتها من سيارات الركوب والسيارات التجارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.