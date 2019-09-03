حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تلبيّك سرعة التنفيذ لديك، فكلّ ما تقرّره يتم وكل ما تقوله تفعله، تفكّر وتنفّذ وتقدّم نتائج ممتازة أحيانًا، يحق لك أن تفخر بنفسك.

عاطفيًا: كن جريئًا ومارس جميع صلاحياتك إزاء الشريك ولا تقف ساكنًا، المفاجآت كثيرة والحظوظ داعمة للمسائل العاطفية والترويح عن النفس.

صحيًا: عليك ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتك واتباع نظام غذائي وضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض حتى لا تصاب ببعض المشكلات الصحية.



الثور

مهنيًا: قد تعاني تراجع العلاقات العامة إذ تختلف مع شريكك أو زميلك، ومن يدري فقد تخسر فرصة مهمّة بسبب طبعك المتوتر الذي لا يوحي بالثقة.

عاطفيًا: هدّئ من روعك ولا تتسرّع في الكلام، فكّر جيدًا قبل الإدلاء برأيك، لن يكون هذا اليوم مناسبًا لتوسيع دائرة العلاقات العاطفية.

صحيًا: كثرة العمل يسبب لك التوتر وارتفاع ضغط الدم، لذا حاول أن تترك مجالًا للراحة والهدوء حتى لا تصاب بوعكة صحية ونفسية.



الجوزاء

مهنيًا: تكثر العقود والعروض والساعات الإضافية، وتشهد تقدمًا على الصعيد المهني من خلال منصب عال أو شهادة تقدير ومكافأة لجهودك السابقة.

عاطفيًا: كن متزنًا وحافظ على معنوياتك الإيجابية، متجنبًا الانتقام وإرسال الإشارات الاستفزازية باتجاه الشريك، فقد يبادلك بالمثل وتصل الأمور إلى وضع سيئ جدًا.

صحيًا: الوضع الصحي يتطلب انتباهًا ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل سابقة، وأبرز نقاط ضعفك هي أمراض الجيوب الأنفية والحنجرة والأذن.



السرطان

مهنيًا: تبدو قويًا جدًا، فاستفد من هذا اليوم لكي تفرض رأيك وتوجهاتك من دون تردد، ابتعد عن الهواجس لكن ابق حذرًا حتى لا يخدعك أحد.

عاطفيًا: تكون جاذبيتك خطيرة في هذا الوقت، فتمارس فن الإغواء وغزو القلوب وتشعر أنك بلغت المرتجى.

صحيًا: قد تتعرض لعوارض صحية مفاجئة بسبب أجواء الرطوبة في محيطك، لذا حاول أن تتجنب الخروج من المنزل؛ إلا للحاجات الضرورية.



الأسد

مهنيًا: تشعر بجو من العدائية أو المنافسة الشديدة في محيطك المهني، عليك تجنب الورطات والشجار والنقاشات.

عاطفيًا: تعرف يومًا جيدًا وواعدًا ويكون مناسبًا لإعادة النظر وترتيب الأوراق مع الشريك، لكن أدعوك إلى التحقق من بعض المعلومات.

صحيًا: قد يكون اليوم ضاغطًا مهنيًا أو اجتماعيًا ويمكن أن تشعر خلاله بالتعب والإرهاق وبضعف في تحركاتك وتنقلاتك.



العذراء

مهنيًا: يوم مناسب للنقاشات المالية والتفكير في الاستثمارات، والحظ والنجاح يجعلانك تتسلح بثقة بالنفس أكبر وتقتحم الساحة لكي تحرز انتصارًا وتسحق الأعداء.

عاطفيًا: تؤدي دورًا بارزًا في لم الشمل وإبعاد الفتن، تبدو سعيدًا بلقاء يثمر أو بوح صادق أو تقارب مع الحبيب الغالي، أو ربما مصادفة تجمعك بشخص يخفق له قلبك.

صحيًا: عوامل نفسية ضاغطة تؤثر سلبًا فيك، أنصح لك الحذر والانتباه إلى صحتك وسلامتك، ما يشكل ضغطًا معنويًا ونفسيًا عليك.



الميزان

مهنيًا: تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.

عاطفيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.

صحيًا: تتمتع بحيوية فائضة ولافتة إلى أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المقربين منك جدًّا.



العقرب

مهنيًا: تعيش يوما ناجحا يخدم مصالحك ويعطيك حقك، فتثق بنفسك وتكون طلتك حلوة تترك عنك الانطباعات الممتازة وتفتح في وجهك المساومات والأخبار الإيجابية والمسائل المهنية والاجتماعية.

عاطفيًا: تكون المفاجآت سيدة الموقف اليوم، وتتحول علاقة بشخص التقيته مؤخرًا إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معًا أوقاتًا جيدة.

صحيًا: تشعر بالطاقة والرغبة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لذلك استغل هذه الطاقة ومارس التمارين الرياضية المفضلة لديك وواظب عليها حتى تستعيد لياقتك البدنية.



القوس

مهنيًا: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازل، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية.

عاطفيًا: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحًا معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك.

صحيًا: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك.



الجدي

مهنيًا: تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازًا مهنيًا تتلقى التهاني عليه، وتلاقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيدًا.

عاطفيًا: يوم مربك وغير واعد بل يحمل صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه.

صحيًا: حافظ على هدوئك ولا تسمح بإثارة غضبك، ولا داعي إلى التوتر والانفعال، وإلا ارتفع ضغطك وسبب لك مشكلة صحية أنت بغنى عنها.



الدلو

مهنيًا: أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك، وتكثر المشاغل والمسؤوليات وتبدو التحديات كثيرة، لحسن الحظ إنك تحب هذا الجو.

عاطفيًا: تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خاليًا، أو تعلقًا شديدًا بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك.

صحيًا: اتبع نظامًا غذائيًا منظمًا وابتعد عن الإرهاق، وحاول الاستراحة كثيرًا خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء.



الحوت

مهنيًا: يوم من الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرمًا عليك.

عاطفيًا: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك.

صحيًا: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.