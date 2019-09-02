الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
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"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:54 م
أحمد القاضي
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