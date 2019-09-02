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"الجمارك": تحرير الدولار الجمركي تأثيره ضعيف على الأسعار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:49 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن سعر الدولار الجمركي محدد منذ 3 سنوات، بـ16 جنيهًا، بهدف دعم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، ومستلزمات الإنتاج، وذلك لتخفيف العبء الضريبي، وعبء التكلفة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن سعر التداول اليوم 16 جنيه و60 قرش، أي أن تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون تأثيره ضعيف جدًا على الأسعار، فضلًا عن أن كثير من السلع كانت تعامل بسعر الدولار الحر، وليس الجمركي.

وأوضح أن مصر عضوة مع 73 دولة في منطقة تجارة حرة، والسلع القادمة منها تكون معفاة من الجمارك.

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