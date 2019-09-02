اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز.



وأوضح الاتحاد المصري أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتحدد على ضوء الموافقات الأمنية.



وكان بيراميدز حقق الفوز مساء اليوم على بتروجيت بهدفين نظيفين ليتأهل للنهائي لمواجهة الزمالك الذي حقق الفوز أمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

