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تكنولوجيا

4 خطوات لإصلاح ساعة أبل الذكية.. تعرف عليها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعد ساعة أبل Apple watch ضمن أكثر الأجهزة الذكية مبيعا حول العالم؛ إذ توفر ميزات مهمة لمستخدميها لذلك يتسبب تعطلها في مشكلة كبيرة لمالكها.

لا تنزعج عند توقف شاشة الساعة عن العمل لأن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، معظمها يتم إصلاحه بسهولة وتوجد 4 خطوات للتحقق.

1-تحقق من البطارية والشاحن
أحد الأسباب الشائعة لتعطل ساعة Apple Watch يكون بسبب نفاد البطارية، لذلك قم بتوصيل الساعة بالشاحن الخاص بها، وإذا لم ينجح ذلك، قم بإيصال الساعة بشاحن آخر للتأكد من سبب الخلل.

وإذا كانت الساعة لا تستجيب بعد شحنها بالكامل، فانتقل إلى الحل التالي.

2-أعد تشغيل الساعة
أحيانا تتوقف شاشة الساعة بسبب الاستخدام المتواصل، وفي هذه الحالة قم بإعادة تشغيل الساعة.

اضغط بشكل مطول على الزر الدائري الأكبر والزر الجانبي الأصغر في وقت واحد لمدة 10 إلى 15 ثانية.

وبعد ظهور شعار أبل، اترك الأزرار وانتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تشغيل الساعة مرة أخرى.

3-تعطيل وضعية Reserve mode
تعمل خاصية Reserve mode على توفير طاقة البطارية، حيث يتم عرض الوقت فقط في الشاشة ولا يتم فتح الشاشة.

لتعطيل هذه الخاصية٫ اضغط بشكل مطول على الزر الجانبي الصغير لمدة تتراوح من 7 إلى 10 ثوانٍ. عندما يظهر شعار أبل تتم إعادة تشغيل الساعة إلى وضعها العادي.

4-تعطيل خاصية Screen Curtain
تقوم خاصية Screen Curtain على إبقاء شاشة الساعة سوداء بالكامل، ما يسمح فقط بالتفاعل عبر الصوت.

لإيقاف هذه الخاصية، افتح تطبيق Apple Watch على جهاز آيفون الخاص بك، ثم انتقل إلى علامة التبويب "عام" من هناك، انقر فوق "إمكانية الوصول"، ثم انتقل إلى "VoiceOver". أخيرًا، قم بتعطيل ميزة ستارة الشاشة.

وبعد هذه الخطوات تعمل الساعة بشكل طبيعي مرة أخرى.

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