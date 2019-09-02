المتحدث العسكري ينفي امتلاك الجيش لصيدليات: "الأمر زاد عن حده"

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، امتلاك الجيش صيدليات خاصة، قائلًا إن القوات المسلحة تعلن للرأي العام أي مشاريع تشارك فيها لدعم جهود الدولة، بكل شفافية مطلقة، وبافتتاح رسمي على الهواء.



وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في مجالات كثيرة، وتشرف على 2300 مشروع، يعمل فيه موظفين وعمال مدنيين بما يقارب من 5 ملايين ومهندس وفني وعامل".



وأكد أن القوات المسلحة تشرف على المشاريع ولا تديرها، وإنما تدار من جانب مكاتب استشارية مدنية.



وأضاف: "ليس من المفترض أن نرد على كل هذه الأشياء، لكن الأمر زاد عن حده، وأحدث لغط للرأي العام، والرأي العام له حق علينا بالإيضاح، ونحن نعلن عن المشاريع التي نشارك فيها مثل الصوب الزراعية، وأسمنت بني سويف والجلالة".