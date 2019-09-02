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تكنولوجيا

تسريب يكشف عن أول هواتف سامسونج بتقنية 5G

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:38 م
سامسونج
سامسونج
وكالات
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كشف تسريب عن أول هواتف سامسونج الذي يعمل بتقينة 5G، وهو هاتف جالاكسي A90.

وبحسب موقع CNET التقني تم تسريب هذه المعلومة من قبل الموثوق إيفان بلاس، حيث نشر Blass صورًا للهاتف في حسابه الخاص على تويتر.

ووفق التسريب فإن الهاتف سيأتي بكاميرا ثلاثية في الخلف بإطار مربع، ودقة الكاميرا ستكون 48 ميجابيكسل و5 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 6 جيجابايت، والذاكرة التخزينية بسعة 128 جيجا بايت.

وذكر موقع CNET أن الهاتف سيعمل بمعالج ثماني النواة من كوالكوم Snapdragon 855 وهو أسرع وحدة المعالجة مركزية حاليا في أي هاتف يعمل بنظام أندرويد.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن سعر الهاتف، لكن بحسب آخر التقارير فإن هاتف جالاكسي A90 سيكون أرخص هاتف بشبكة الجيل الخامس لهذا العام.

جدير بالذكر أن سامسونج ستطلق هاتفي نوت 10 وجالاكسي S10 بشبكة الجيل الخامس نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

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