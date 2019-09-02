خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

بدأت الفنانة نجاة الصغيرة، حياتها الفنية منذ طفولتها واحترفت الغناء وهي في السادسة من عمرها، وشاركت في العديد من الحفلات الفنية.



وكشفت نجاة عن كواليس حفل غنائي شاركت به في شبابها ورافقها فيه والدها بإحدى القرى، قائلة: "في إحدى القرى لم نجد مسرحًا فقام المتعهد بإقامة سرادق كبير يتسع لأكثر من خمسة آلاف متفرج، وأخذا السرادق في الازدحام وتجمهر الناس حوله".



وأضافت في مذكراتها: «المتعهد وجد زيادة عدد الناس فرصة لإقامة حفل آخر ليمكن هؤلاء الناس من حضوره مثل غيرهم، وانصرف الناس على أمل أن يعودوا للحفل الثاني ويشاهدوا العروض، ولم يعجبني هذا التصرف من المتعهد فأعلنت عدم رغبتي في المشاركة في الحفل وصممت على رأيي رغم محاولة مجموعة من الجمهور معي لإقناعي، ولكن السبب الوحيد الذي جعلني أعدل عن رأي هو همسة لوالدي في إذني أكد فيها أنه سيسمح لي بتقديم أغاني خاصة بي"، وفقًا لمجلة "الكواكب"، لعام 1958.



وتابعت: "الفرقة كانت تضم راقصتين للرقص الشرقي، الذي يحبه القرويون، وفي إحدى القرى انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض للراقصة وطالبوها بالنزول من على المسرح وأن تستر جسدها العاري، ونشبت معركة من نار بين الطرفين نجونا منها بأعجوبة".