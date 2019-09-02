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حوادث

محكمة جنوب القاهرة تنظر قضية أرض وحيد رأفت ضد "إعمار" غدا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
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تنظر محكمة جنوب القاهرة غدا، الدعوى القضائية المرفوعة من الدكتور وحيد رأفت ضد شركة إعمار مصر وآخرين، وبمقتضاها يثبت الدكتور وحيد رأفت حقه في أرض مراسي بالساحل الشمالي، وأقر الشهر العقاري بها، وفقا لأخر عقد صدر عنه.

يذكر أن شركة إعمار تواجه أيضا عدم التزامها ببنود العقد الدي وقعته مع إحدى شركات قطاع الأعمال منذ أكثر من عشر سنوات وينص على بناء ٣٠٠٠ غرفة فندقية بأرض مراسي خلال خمس سنوات، الأمر الذي لم يحدث حتى يومنا هذا، وواجهت هبوطا في سعر السهم الخاص بها بنسبة ٥٪؜ نتيجة هذه القضية.

وتلتزم إعمار أمام عملائها بتسجيل الملكية الخاصة بها كي تقوم بنقل الملكية المسجلة والمشهرة لعملائها، الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم، بعد أكثر من خمس سنوات، حاولت فيها تسجيل وإشهار ملكيتها التي تدعيها على أرض مراسي، وتم إحالة طلبها أكثر من مرة للنيابة الإدارية نتيجة اعتراض مسؤلو الشهر العقاري الذين رفضوا تسجيل الملكية وقاموا بالتاشير بذلك في سجلاتهم.

من ناحية أخرى أصدرت إعمار بيان إفصاح للبورصة عن هذه القضية وتأثيرها على تعاملاتها ومدى جديتها في التزاماتها التعاقدية.

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