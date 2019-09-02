"هيئة الكتاب" تصدر المجموعة القصصية "جمر اللحظة"

يصدر قريبا عن هيئة الكتاب سلسلة إبداعات قصصية، "جمر اللحظة" للقاص محمد عطية محمود.



ومن أجواء المجموعة "لمَّا أُمرتُ بالنوم العميق.. تناسيت لمستها غير الحانية، وجذبت غطاء وحدتي على حواسي المستنفرة، حتى إذا رأيت فيما يرى الغافلون، أنه كان يتوجب علىّ أن أكظم الغيظ، وأغضُّ الطرف عن أشياء وإجابات لأسئلة قد ظننت أن إخفاءها عني يسوؤني. وعن أحوال كان القلب يتقلب فيها بين كفيَّ، ويزدحم به قفصي الصدري، ثم يصَّاعد بي يملأ حنجرتي اختناقا، وحلقي غصة، وعن أنه ثمة خيالات وأشباح تعبث في كواليس المشهد الذي يسيطر عليه الغموض والتكتم والحذر على أشياء تبدو تافهة باهتة حتى إذا أفقت، تراءت لي أشياء كثيرة مما حُجب عني".