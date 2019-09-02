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توك شو

أحلام تصف أصالة بالثعبان والمنافقة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:32 م
أصالة
أصالة
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة الإماراتية أحلام، إنها تمتلك الجرأة أكثر من الفنانة السورية أصالة، وتصرح باسمها مرة واحدة خلال استضافتها في برامج التوك شو.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "إم بي سي تريندينج"، والمذاع عبر فضائية أم بي سي 4"، أنها لو كانت تمتلك بعض الجرأة وما تريد أن تحدث هذه البلبة وما كانت تطلع أمام الناس هي الكيوت الطيبة الحليوة التي لا تؤذي أحد وشبهتها بالثعبان.

وتابعت: "أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل، ولدينا مثل في الخليج يا بنت الخليج يقول: فيه واحد حشمة وواحد احشم نفسك عنه، وأنا حشمت نفسي عنك، وعملتلك بلوك".

ووجهت لها رسائل قالت فيها: "لازم تكوني متصالحة مع حالك حبي حالك اتركي عنك الحقد والحسد، الشيء الوحيد لك عندي وقيمتك هو البلوك أنا ما بحب المنافقين في حياتك".
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، جنها صارت 🙄🙄🙄 ،

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