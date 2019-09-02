حكايات وأساطير لاتينية.. جديد أحمد عبد اللطيف عن ذات السلاسل

تصدر دار"ذات السلاسل" الكويتية كتاب "حكايات وأساطير لاتينية"، للمؤلف "رامون لابال" ترجمة الروائي والمترجم أحمد عبد اللطيف، ومصمم الغلاف الفنان كريم آدم.



يقول أحمد عبد اللطيف:"إنه كتاب ممتع، حكاياته طويلة ومتشعبة، أنا شخصيًا استفدت منه ووضعت يدي على التشابهات بينه وبين الثقافة العربية، وحكايات ألف ليلة وليلة.



يذكر أن أحمد عبد اللطيف روائي ومترجم مصري، صدر له الكثير من الأعمال الروائية والترجمات منها "صانع المفاتيح، عالم المندل، كتاب النحات، إلياس، سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج".



وترجم في مسيرة أعماله: "ممنوع اللمس، وقصص أخرى من أسبانيا وامريكا اللاتينية، كانت هذه هي العزلة، خوان مياس لاورا وخوليو، خوان مياس الذكريات الصغيرة، ساراماجو البصيرة، ساراماجو ثورة الأرض، ساراماجو مسيرة الفيل، ساراماجو قرار رفيع، مسرحية ـ ميجيل ميورا الأيام الخوالي، ومسرحية ـ أنطونيو جالا.