المدافع المخضرم سكرتل يرحل عن أتلانتا بعد 24 يوما

قال أتلانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن المدافع المخضرم مارتن سكرتل الذي انضم من أجل تعزيز الدفاع قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة رحل عن النادي بعد 24 يوما

فقط.



ولم يلعب المدافع السلوفاكي، البالغ عمره 34 عاما والذي قضى تسعة مواسم مع ليفربول، أي مباراة مع الفريق الإيطالي الذي انضم إليه في صفقة انتقال مجاني في التاسع من أغسطس.



وأضاف النادي في بيان: "يعلن أتلانتا أنه فسخ التعاقد مع مارتن سكرتل بالتراضي".



وأوضح أتلانتا أنه ضم المدافع الدنمركي سيمون كاير على سبيل الإعارة من أشبيلية.



وقال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا بعد الخسارة 3-2 أمام ضيفه تورينو أمس الأحد إن سكرتل، لاعب فناربخشه السابق، عانى للتأقلم مع أسلوب الفريق.