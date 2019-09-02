"شعبة السيارات": 2020 تشهد ارتفاعًا في مبيعات السيارات بمصر

قال إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات، إن عام 2020 سوف يشهد ارتفاعًا في مبيعات السيارات في مصر، لافتًا إلى أن الاستهلاك الحالي في السوق لا يمثل سوى 20% فقط من احتياج السوق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حجم المبيعات وصل 170 ألف سيارة في السنة، بينما المفروض أن يكون حجم المبيعات مليون سيارة، أي 7 أضعاف السوق الحالي.



ولفت إلى أن "المقدرة الشرائية عند العميل قلت بعد تعويم الجنيه، لكن كان هناك توقعات بأن تخفيض الجمارك يوازن الأمور، وبالفعل بدأ يتحسن الشراء في شهر يوليو".