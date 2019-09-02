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محافظات

محافظة السويس تحتفل بالعام الهجري الجديد (صور)

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
السويس - رأفت إدوار
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احتفلت محافظة السويس بالعام الهجري الجديد، بحضور محافظ السويس نائبًا عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين بمسجد بدر، في بورتوفيق بحي السويس.

وذلك بحضورالدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، ود. خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحضر الاحتفال الذي أقامته مديرية أوقاف السويس، عددًا من القيادات الأمنية وعلى رأسهم اللواء محمد جاد، مدير الأمن بمحافظة السويس، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والشيخ ماجد رمزي عطية، نائبًا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية في السويس، واللواء دكتور باسم العطار، مساعد مدير أمن السويس، وقيادات مديرية الأوقاف، ورؤساء الأحياء، والقيادات التنفيذية، ومديري المديريات، والقيادات الشعبية، والجمعيات الأهلية، وممثلي الشركات، ولفيف من أبناء السويس.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة ببعض آيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ محمود محمد الصاحي.

وتحدث الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، والصعوبات التي واجهت سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المدينة المنورة، والدروس المستفادة من الهجرة، التي يجب تطبيقها في حياتنا اليومية.

وقدم الاحتفالية الشيخ مصطفي حامد، مدير المتابعة في مديرية الأوقاف، شارحًا دروس الهجرة في الحياة العملية مثل التخطيط والتنظيم واختيارالصديق قبل الطريق، والعديد من الدروس التي نستخدمها في حياتنا.

وتبادل المحافظ التهاني مع الأهالي وجميع القيادات؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، مُتمنيًا للجميع من أبناء السويس الخير والسعادة.

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