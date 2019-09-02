فريق كرة الجرس في جامعة أسوان يكتسح فريق طنطا 6-0

حقق فريق كرة الجرس في جامعة أسوان فوزًا كبيرًا على فريق جامعة طنطا، بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار دور الـ16، ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام حاليًا في جامعة المنوفية.



وبهذا الفوز يصعد فريق جامعة أسوان إلى دور الثمانية، ويلتقي مع فريق جامعة قناة السويس غدًا.



يُذكر أن أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة يُقام تحت شعار (بنكمل بعض)، وتنظمه جامعة المنوفية خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة.