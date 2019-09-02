أول فندق فضائي في العالم بحلول 2025 (فيديو)

كشفت مؤسسة Gateway Foundation عن أول فندق فضائي في العالم، والتي ستقوم ببناء الفندق على فكرة التكنولوجيا المستخدمة في محطة الفضاء الدولية وفقا لتقرير أذاعته قناة الغد.



وأوضح تقرير الغد، أن الفندق الفضائي سيحظى بجاذبية صناعية، وسيكون تصميمه على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، وستدور لخلق قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر، مضيفًا أن الفندق الفضائي سيحوي غرف نوم فاخرة ومطاعم ودور سينما أيضا، كما سيوفر خدمات مختلفة من مطاعم وحفلات موسيقية وعروض أفلام وندوات تعليمية.



وتسعى مؤسسة Gateway Foundation، إلى تشغيل الفندق بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع، وسيطلق على الفندق اسم Von Braun، وسيكون بمثابة محطة فضائية للذين يذهبون للقمر والمريخ.

