عمرو أديب يطالب بهيئات رقابية على أسعار المدارس

طالب الإعلامي عمرو أديب، بضرورة وجود هيئات رقابية على أسعار المدارس الخاصة في مصر، قائلًا إن بعض الأهالي الذي يرغبون في أن يحظى أولادهم بتعليم جيد، يعانون من ارتفاع الأسعار التي لا رقيب عليها.



وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطبقة العليا يمكنها التعامل مع ارتفاع الأسعار، بينما هناك مواطنين من الطبقة المتوسطة، يعانون من عدم وجود رقابة على الأسعار.



وناشد وزارة التربية والتعليق، بإيجاد آلية ما لضبط أسعار المدارس الخاصة.