قافلة دعوية تجوب أسوان للتوعية بالدور المجتمعي للأزهر الشريف

بدأت القافلة الدعوية لمجمع البحوث اﻹسلامية باﻷزهر الشريف، عملها في محافظة أسوان اليوم الإثنين، وزار أعضاء القافلة مركز أورام أسوان، للتخفيف من آلام المرضى ودعمهم معنويًا، حيث قدموا مصحف اﻷزهر الشريف هدية للمرضى.



والتقى أعضاء القافلة الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس المنطقة، والذي أكد على تقديم كل الدعم والتنسيق الكامل للقافلة خلال وجودها في أسوان، وذلك بالتعاون مع قيادات المحافظة؛ لنشر الوعي بين جميع فئات المجتمع، وحرص الأزهر الشريف على دوره المجتمعي بجانب دوره الدعوي والتعليمي.



وشمل برنامج القافلة، مساء اليوم، عقد لقاءات، وندوات بمراكز الشباب وقصور الثقافة في مدينة أسوان.



ومن المقرر، أن تجوب القافلة عدد من مراكز المحافظة؛ لإلقاء الدروس، والندوات، في المساجد، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة وزيارة بعض المستشفيات.



وتتناول القافلة فى هذه اللقاءات الحديث عن الهجرة النبوية، والدروس المستفادة منها، وإتقان العمل والتعاون، وأثرهما في بناء اﻷوطان، فضلًا عن الحديث عن حب الوطن والتفاني من أجل الدفاع عنه.



وذلك تحت رعاية فضيلة اﻹمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث اﻹسلامية.