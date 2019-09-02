تفاصيل حوار حسن راتب في 90 دقيقة: المصريون سيجنون ثمار الإصلاح وسيناء بحث جديد ﻻقتصاد مصر

◄ حسن راتب: الرئيس السيسى أعاد مصر لمكانتها الدولية وحولها إلى دولة يأمن فيها الجميع.

◄ نجح على المستوى الخارجى بنجاح وأشفق عليه بعد رحلات مكوكية من فرنسا إلى اليابان والكويت فى 8 أيام فقط. ◄ نجح فى مواجهة الفجوة والعلاقة المختلة بين السكان والعاصمة، بإنشاء مدن جديدة (العاصمة الإدارية والعلميين والجلالة). ◄ نجح فى إيجاد مساحة كبيرة للشباب للتعبير عن آراءهم، وأصبحوا يحتلون مساحة كبيرة لدى القيادة السياسية. ◄ المصريون سيجنون ثمار الإصلاح اﻻقتصادى وعلينا أن نتحدث عن الإيجابيات التى حدثت على أرض الواقع. ◄ بعد تأكيده على جامعة سيناء، ليست رقم ضمن الجامعات، بل جامعة بيئية وجدت بفكر وأسلوب لأهل المنطقة. ◄ سيناء لم تكن استثمار إنما جزء من العقيدة والجامعات بؤرة التعمير الحقيقى. • أجمل شيء اكتسبته في سيناء بناء علاقات حميمية قوية مع الأهالى. • أهالى سيناء دافعوا بأجسادهم وقلوبهم عن المصانع والجامعة فى وقت غابت فيه الدولة ردحا من الزمان خلال ثورة 25 يناير 2011. ◄ سيناء بحث جديد ﻻقتصاد مصر بسبب الثروات اللانهائية.





قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الكل الآن يعى ما يفعله الرئيس السيسى لهذه الأمة ومشفق عليه، لأنه يجوب العالم ويقوم بجولات خارجية مكوكية وعلى الصعيد الداخلى يحدث نوع من التنمية، وبدأنا نحس أننا دولة تعود إلى مكانها العالمى والرائد فى إفريقيا، وتتحدث بإسم إفريقيا، وأصبح امن على مستقبل أمه فى فترة ضاعت هذه الأمة، و اﻻن اصبحنا نعيش فى دولة بعدما قربت أن تصل إلى شبه دولة، والمجتمع سيجنى الثمار مستقبلًا .

وأكد الدكتور حسن راتب فى حواره مع الدكتور محمد الباز فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور قائﻻ :"الرئيس السيسى أعاد مصر لمكانتها الدولية وحولها من شبه دوله لدولة يامن فيها الجميع ،فالرئيس السيسى نجح على المستوى الخارجى بنجاح واشفق عليه بعد رحﻻت من فرنسا لليابان للكويت فى 8 أيام فى جوﻻت حققت نجاحات كبيرة ".





وأكد الدكتور حسن راتب أن الرئيس السيسى نجح فى مواجهة الفجوة والعﻻقة المختلة بين السكان والعاصمة بانشاء مدن جديدة كالعاصمة اﻻدارية والعلميين والجﻻلة ، وأن الرئيس السيسى نجح فى ايجاد مساحة كبيرة للشباب للتعبير عن آراءهم واصبح الشباب يحتلون مساحة كبيرة لدى القيادة السياسية".





وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إلى أن المصريين سيجنون ثمار اﻻصﻻح اﻻقتصادى وعلينا ان نتحدث عن اﻻيجابيات التى حدثت على أرض الواقع خاصة واننا اﻻن نعيش فى امن وامان ".

وقال حسن راتب:" من الظلم إننا نحمل الدولة مسئولية مكافحة الإرهاب لأنها ظاهرة خطيرة على المجتمع بالكامل، ويجب على المجتمع بالكامل أن يواجهه".

وأضاف :" التطرف هو المغذى و الرحم اللى بيتولد منه الإرهاب، وعندما نقضى عليه سنقضى على منابع الإرهاب، و التطرف قضية فكر وهذا يعنى تدخل وزارة الثقافة و المشايخ و كل من هو أستاذ فى الجامعة" .

واستطرد حديثه :" يجب توفير مركز ثقافى فى كل نجع وقرية، فى خطة واضحة، و المتطرف بيتغذى من مناطق كثيرة، وهنا يجب أن يظهر دور المجتمع المدنى حتى نواجه التطرف حتى تستطيع الدولة مواجهة الإرهاب و تقضى عليه" .

و أشار :" الدولة ضحت بجزء من أولادنا فى عمليات مكافحة الإرهاب، و الإرهاب ليس فى سيناء فقط وله أشكال متعددة وهو صراع أممى، ويظل الإرهاب أحد المشاكل الضخمة و التحديات الكبيرة لهذه الأمة، ويجب أن نثنى بالدور الذى يقوم به القوات المسلحة و الشرطة والقبائل فى سيناء التى رفضت أن تحتضن كل هذه العناصر" .

و قال :" جامعة سيناء ساهمت فى تنمية وعى الشباب ضد الإرهاب، و أبناء الجامعة يجب أن يكونوا حركة سلام وأمان فى هذه المنطقة، ونحن نؤسس مجتمع وليس طالب يحضر للجامعة ويتلقى المنهج الدراسى فقط ".

و أكد أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، له كل الشكر، وأنه لم يتردد لحظة ويقوم بجولات باسترار داخل سيناء ولن يخاف من أحد، ويقوم بدور كبير فى مساعدة أهالى سيناء.

أشاد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بالعﻻقات التى أقامها مع أهالى سيناء على مدار قرابة 40 عاما متواصلة منذ بداية استثماره فى أرض الفيروز،قائﻻ :" أجمل شئ كسبته فى سيناء بناء عﻻقات حميمية قوية مع أهالى سيناء و أهالى سيناء دافعو بأجسادهم وقلوبهم عن المصانع والجامعة فى وقت غابت فيه الدولة ردحا من الزمان خﻻل ثورة 25 يناير 2011 و سيناء بحث جديد ﻻقتصاد مصر بسبب الثروات اللانهائية"













وقال الدكتور حسن راتب خﻻل حواره مع اﻻعﻻمى محمد الباز فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور " بنينا علاقة بيننا و بين القبائل فى سيناء، و من حمى المصانع والجامعة بأجسادهم هم أهل سيناء، ومن الأشياء التى نجحنا فيها، منذ تواجدنا عام 1982، وهو أجمل ما كسبته هو علاقتى بالبشر هناك ، وأشعر اننى وسط أهلى و أشعر بالغيرة عندما يتحدث أحد عليهم بالخطأ، وهذه العلاقة الحميمية أتوجدت على مر السنين، وهم من حافظوا على المصانع و على الجامعة و على أرض سيناء خلال ثورة 25 يناير" .

و أضاف الدكتور حسن راتب أن الخطر قائم على مصر كلها، والخطر خطر أمة، و مواجهة هذا الخطر لابد من الجامعة و التشغيل، و سيناء إن لم تشغل بنا سوف تشغل بغيرنا، وسيناء العمل بها ضرورة قومية وهى الحماية الحقيقة من الشرق، وهى بحث جديد لإقتصاد مصر، ويوجد بها ثروات لا نهائية، و يجب أن ندير هذه الثروات .





وأوضح رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أن المال ليس من أجل المكسب ولكن من أجل بناء القيم والمجتمع وحينما ترسخ هذه الفكرة فى داخلك يجب أن تمارسها عمل، ونحن مارسناها فى جامعة سيناء، ونهتم بتربية الشخصية للطلاب فى الجامعة، ويأخذ قيمته من تربيته الفنية و الرياضية و الثقافية.









و أشار الدكتور حسن راتب أن الجامعة تفوقت على مستوى الإبداع ولديها أفضل فرقة فنون شعبية، و الجوالة، والطالب على ذمة الكلية 24 ساعة، وعلاقة الأستاذ بالتلميذ قدوة وتربية، مثل علاقة جمال الدين الأفغانى بمحمد عبده، ومن المهم أن نربى طالب بأستاذية ، مؤكدا أن الطالب الذى يقوم بعمل جيد للمجتمع بيتم مكافأته، و نعتمد على منح الدرجة العلمية و بناء الشخصية.





قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، سيناء بالنسبة لى ماكنتش مجرد استثمار، وكانت جزء من العقيدة، كنا نسمع سيناء بالأغانى الحزينة وأنا من الجيل اللى عاش النكسة و عاش الانتصار، وعشت هذه المرحلة بكل معانتها، واصبحت سيناء جزء لا يتجزأ من تكوينى .





وأضاف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية "المحور"، عندما سافرت إلى الخارج كنت أتابع ما يحدق فى سيناء، خاصة اتفاقية كامب ديفيد، وكنت مؤمن لكى نحافظ على سيناء يجب أن يتم تعميرها، و بدأت ببناء، قرية سماء العريش، تعويضا لقرية العميت القرية التى دمرها اليهود، لكى تحقق حياة كريمة للمنطقة، وبدأنا نبنى المصانع .









وأوضح قائلًا:" جامعة سيناء ليست رقم ضمن الجامعات، وهى جامعة بيئية اتوجدت بفكر وأسلوب لأهل المنطقة، وتتفق مع كل الظروف البيئية ولها أهداف سامية، والقيمة سبقت الجدوى" .









و أشار :"و دائمًا الجامعات هى بؤرة التعمير الحقيقية و نقطة الانطلاق،و المقارنة توضع الفارق ما حدث من تطور بعد بناء الجامعة، فى منطقة سيناء".









واستعرض عرض الإعلامى محمد الباز تقريرًا مفصلًا عن جامعة سيناء، منذ نشاتها حتى الأن، وكيف ساهمت فى تعمير و تطوير أرض الفيروز، من خلال إنشاء 6 كليات مختلفة، كمرحلة أولى، وتأسيس شراكة مع الجامعات العالمية ومنحة تقدر بـ50 مليون جنيه للطلبة الأوائل و أبناء شهداء الشرطة والجيش.





قال حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، ان اى طالب يذهب لجامعة سيناء ﻻنها جامعة لها اسم وعريقة وبها خدمات علمية ممتاز حتى وصل الأمر الى بكاء بعض الزمﻻء بمجرد ترك الجامعة للنقل لمحافظات اخرى ويتم الموافقة على عودتهم مرة اخرى لجامعة سيناء بعد تحقيقهم اسكور علمى.





واضاف ان جامعة سيناء بها اكثر من 10 اﻻف وبعد افتتاح كليات جديدة سيصل ل11 الف طالب ونحن الجامعة الوحيدة التى لها فرعين فى سيناء واﻻسماعيلية.





واكد الدكتور حاتم البولك يوجد 107 فدان فى القنطرة باﻻسماعيلية جارى انشاء كليتين عليها ﻻفتتاحها قريبا مضيفا ان هناك اهتمام كبير جدا بكلية اﻻعﻻم فرعى العريش والقنطرة بان يكون لديهم مزايا كبيرة من خﻻل تدريبهم بقناة المحور.





واشاد حاتم البولك بمبادرة اﻻعلامى محمد الباز ببرتوكول تدريب طلبة كليات اعلام جامعة سيناء فى الدستور والوطن صحفيا وتلفزيونيا فى المحور.

قال حاتم البولك، اننا نهتم بالجانب التربوى بجانب الأنشطة المختلفة و الأساس هو الجانب الأكاديمي، و تكلفة الأجهزة داخل المعامل ملايين الجنيهات،وكل الجاماعات الخاصة مدينة للجامعات الحكومية خلال فتراتها الأولى، و نحن نشجع جامعة العريش، و نحن نكمل بعض ولا ننافس .

وأشار إلى أن التعليم المصرى فى مصر حكومى و خاص و أهلى، وهم يكملون بعض، وفى جامعة سيناء لدينا تدريب جيد جدًا فى الكليات العملية، و بيتم الإشادة بطلاب الجامعة ،نعالج أكثر من 20 أف حالة فى كلية طب الأسنان فى العريش، و بدأنا بذلك فى القنطرة ،الخطر على مصر من الشرق و ليس الغرب من عدو لاعين ولابد من التنمية الحقيقة، وقوتنا المسلحة هى التى تحمى أرض مصر والرئيس السيسى دعم الجيش المصرى لصد أى عدوا يفكر أن يدخل مصر .

قال الشيخ عبد الله جماهة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أم المشاكل فى سيناء هى الصحة والتعليم، وعندما بدأ الدكتور حسن راتب بإنشاء قرية سماء، أصبح الأمر جيد، و تم تخويف حسن راتب، وقت إنشاء جامعة، وهو جاذف و أثبت نجاحه، و قام بعمل منح تشجيعية لاهالى وسط سيناء، بالمجان وقت إنشاء جامعة سيناء،الأن معظم بيوت سيناء أصبح بها كل التخصصات من طبيب و مهندس وغيره، و اصبح هناك تزاحم لدخول الطلبة إلى جامعة سيناء.





وأكد :"كنا نتمنى من الدولة أن تبدأ التنمية فى سيناء بتنمية حقيقية، و أصبح لدينا شبه قناعة أنه لم يتم تنمية سيناء، ولكن بعد تولى الرئيس السيسى أصبح يزور جميع أبناء مصر، و إنشاء مدينة رفع و جامعة الملك سلمان فى الجنوب، و إنشاء ميناء عالمى".



