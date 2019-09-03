"الإحصاء" يكشف أهم 5 أمراض فتكا بحياة المصريين

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 5 أسباب لارتفاع معدل الوفاة بين المصريين إلى 560.3 ألف حالة وفاة خلال عام 2018، مقابل 547.2 ألف حالة وفاة خلال العام السابق عليه، بارتفاع قدره 2.4%.



وأوضح جهاز الإحصاء، أن أمراض الجهاز الدوري تأتي في مقدمة أسباب الوفاة في مصر بنسبة 52.1%، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق، وتعد أمراض القلب وضغط الدم أكثر أمراض الجهاز الدوري شيوعًا، يليها أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 8.5%، ثم أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 8.1%، بينما بلغت حالات الوفاة بسبب الأورام نسبة 6.4% من إجمالي حالات الوفاة، وأمراض الجهاز التناسلي والبولي 3.9%.



وكان جهاز التعبئة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الذكور إلى 306.9 ألف حالة وفاة عام 2019، مقابل 300.8 ألف حالة وفاة عام 2017، بارتفاع قدره 2%، بينما بلغ عدد وفيات الإناث 253.3 ألف حالة عام 2018 مقابل 246.3 ألف حالة عام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 2.9%، ليستحوذ بذلك الذكور على 54.8% من إجمالي عدد الوفيات لعام 2018.