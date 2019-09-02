الدقهلية تفتتح ميدان الغرفة التجارية بعد تطويره

افتتح محافظ الدقهلية مساء اليوم ميدان الغرفة التجارية في المنصورة، بعد تطويره كمشاركة مجتمعية من قبل الغرفة التجارية، بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المجلس.



وأكد المحافظ على ترسيخ منهج المشاركة المجتمعية من قبل الجميع، والتي يتميز بها مجتمع الدقهلية، مضيفًا أن مشروع نقل سوق الجملة سيكون له مردود إيجابي كبير، معللا "خاصة أننا سنستثمر قيمة أرض السوق القديم والتي تبلغ حوالي 3 مليار جنيه في شراء الموقع الجديد وإقامة السوق الجديد والذي سيكون على أحدث طراز".



وأوضح محافظ الدقهلية أن ممشى الخالدين بمنطقة هابي لاند سيتم طرحه بالمزاد العلني لجميع أبناء المحافظة، وسيقام به مشروعات خدمات توفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحافظ على المنطقة آمنة بعيدًا عن حركة المرور، حسب قوله.