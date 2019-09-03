6 معلومات هامة عن عمل الأجانب فى مصر.. تعرف عليها

كشفت وزارة القوى العاملة والهجرة عن مجموعة من المعلومات الهامة التي تتعلق بعمل الأجانب داخل مصر للمرة الأولى، من حيث الجهات التي تقدم التراخيص، والجهات المتابعة، والرسوم المقررة، وحالات الإعفاء من الرسوم، ومدة الترخيص، وحالات سحب التراخيص، على النحو التالي:



1- الجهات التي تقدم تراخيص عمل الأجانب في مصر

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة المختصة.

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



2- الجهة المتابعة

- مديرية القوى العاملة المختصة.

- إدارة الترخيص في العمل للأجانب بالوزارة.



3- رسوم ترخيص عمل الأجنبي

يأخذ الطلب 48 ساعة من تاريخ تقديمه، ورسومه 1000 جنيه لجميع الأجانب بصفة عامة.



4- حالات الإعفاء من الرسوم

- يعفى من الرسوم الفئات الآتية: ( حاملي الجنسية اليونانية - الجنسية الفلسطينية - الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط - المعفون طبقًا لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها).



6- حالات سحب ترخيص عمل الأجنبي

-يسحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات آلاتية:( إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة- في الحالات التي تمس الأمن القومي).



6- مدة ترخيص عمل الأجنبي في مصر

مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.