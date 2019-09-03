بالأرقام.. "الإحصاء" يرصد تضاعف الصادرات المصرية بأسواق إفريقيا

نجاحًا جديدًا أحرزته الصادرات المصرية داخل الأسواق الإفريقية خلال عام 2019، والتي ارتفعت إلي حدود تخطت الـ 100 مليون دولار شهريًا، توزعت بين دول حوض النيل ومجموعة دول الكوميسا بخلاف دول حوض النيل، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ويشير تقرير الإحصاء إلى ارتفاع صادرات مصر إلى دول حوض النيل إلى 93.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 90.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، حيث استحوذت السودان على أعلى نصيب من الصادرات المصرية لدول حوض النيل بقيمة 32.3 مليون دولار، يليها كينيا بقيمة 30.7 مليون دولار، ثم إثيوبيا بقيمة 11.3 مليون دولار.



كما تضاعفت الصادرات المصرية لدول مجموعة دول الكوميسا بخلاف بلدان حوض النيل إلى 18.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2019 مقابل 6.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، حيث جاءت في صدارة تلك الدول زامبيا بصادرات قيمتها 16.1 مليون دولار، يليها جيبوتي بقيمة 1.9 مليون دولار، وزيمباوي بقيمة 0.5 مليو دولار.