رئيس"مجاهدي سيناء": القوات المسلحة تتعامل برقي مع الأهالي وتتولى حل مشكلات القبائل

قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن القوات المسلحة قامت بإنشاء جهاز شئون مجلس القبائل لحل مشاكل أهالي سيناء.





وأضاف جهامة خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن ما تقوم به القوات المسلحة من تعامل راقي مع القبائل مدعاة للفخر بجيشنا الوطني، وجميع الأهالي يدعمون الجيش في حربه ضد الإرهاب الأسود، متابعا، "قريبا ستكون سيناء خاليه من الإرهاب".