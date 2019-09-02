خليلوزيتش يقود أول مران مع المغرب

قاد وحيد خليلوزيتش اليوم الإثنين، أول مران له مع المنتخب المغربي، حيث يستعد الأسود لوديتي بوركينافاسو والنيجر في 6 و10 من الشهر الجاري بمراكش.



وأشرف المدرب البوسني على تدريب الأسود، بملعب مراكش، في غياب مجموعة من اللاعبين، الذين لم يلتحقوا بالمعسكر، كحكيم زياش وياسين بونو والمهدي كارسيلا وسفيان أمرابط وأنور توهامي.



واكتفى بعض اللاعبين بمتابعة التدريبات، لأسباب مختلفة، كعمر بوطيب وبدر بانون.



وكان خليلوزيتش قد استدعى قائمة من اللاعبين تضم 27 لاعبا، وأضاف اليوم لاعبا آخر هو أنور توهامي لاعب بلد الوليد الإسباني.

