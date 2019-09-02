ريال مدريد يعتزم تغيير صفة البرازيلي فينيسيوس جونيور

كشف تقرير صحفي إسباني، عن قيام نادي ريال مدريد، بتغيير صفة البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد قام بتسجيل فينيسيوس في سجلات الاتحاد الإسباني، كلاعب في الفريق الأول بدلًا من كونه لاعبًا بالكاستيا.



وأضافت أن فينيسيوس سيتعين عليه تغيير رقمه الحالي، حيث سيترك القميص رقم 28، فيما من المقرر أن يرتدي أحد القمصان بين الرقم 1 إلى 25، وهي الأرقام الممنوحة للفريق الأول.



ولفتت الصحيفة إلى أنه في الموسم الماضي، تم تسجيل فينيسيوس كلاعب في فريق الشباب ثم تحول إلى الكاستيا.