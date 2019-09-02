لاعب بيراميدز: مهمتنا صعبة أمام الزمالك

قال رجب بكار، ظهير بيراميدز، اليوم الاثنين، إن فريقه يسعى بكل قوة للتتويج بكأس مصر، هذا الموسم، بعد التأهل للمباراة النهائية، إثر التغلب على بتروجيت بثنائية دون رد.



وأضاف بكار، في تصريحات صحفية، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام بتروجيت واستحق الفوز.



وتابع: "نعلم مدى صعوبة المهمة أمام الزمالك، ونحترمه بلا شك، لكننا نسعى للفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخنا".



وأكد أن المدرب الفرنسي لبيراميدز، سباستيان ديسابر، استطاع أن يخلق المنافسة بين جميع اللاعبين، وهو ما ساهم في استقرار الفريق وانسجامه السريع مع بعضه البعض.



وسيواجه بيراميدز في المباراة النهائية، الزمالك الذي هزم الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في نصف النهائي الثاني.



