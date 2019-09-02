تقرير إسباني يكشف مستقبل راكيتيتش مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، مع النادي الكتالوني.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بعض المحيطين بنادي برشلونة، أكدوا أن راكيتيتش سيبقى داخل الفريق الكتالوني بنسبة 100%.



وأضافت أن راكيتيتش ارتبط هذا الصيف بالرحيل عن برشلونة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباريات الـ3 الأولى للبارسا بالدوري الإسباني، إلا أنه لن يغادر الكامب نو.



يشار إلى أن زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، أكد غياب راكيتيتش عن مباراتي منتخب بلاده أمام سلوفاكيا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، لكي يحسم مستقبله مع البارسا.



وارتبط راكيتيتش، بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، كما أنه كان ضمن الصفقة المقترحة بانتقال نيمار إلى برشلونة، حيث كان سيرحل وقتها إلى سان جيرمان.

