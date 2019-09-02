فينجر: لست مستعدا للعودة للتدريب

أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، أنه رفض عروضا جيدة للعودة للتدريب مؤخرًا، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا لهذه الخطوة.



ورحل فينجر عن تدريب أرسنال عقب نهاية الموسم قبل الماضي، بعدما قضى 22 عاما بين جدران النادي اللندني، ولم يتولَّ تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.



فينجر قال في تصريحات تلفزيونية: "رفضت بعض العروض الجيدة للعودة للتدريب خلال الفترة الأخيرة؛ لأنني لا أشعر بالاستعداد للعودة مرة أخرى".



وأضاف: "ربما أدركت كم كنت في فقاعة معزولة عن بقية العالم"، في إشارة منه إلى فترة عمله بالتدريب.



وواصل: "عملت في التدريب لمدة 35 عاما متواصلا بدون أي انقطاع، وبعد أن تمكنت من الخروج من هذه الفقاعة أجدني مترددا في القفز مرة أخرى إلى حفر النار".



واختتم في هذا الصدد: "لا أعلم بالضبط توقيتا محددا لعودتي للتدريب مرة أخرى أو قيادة فريق جديد".



ومنذ رحيله عن أرسنال، ارتبط اسم فينجر بالعمل في الكثير من الأندية الأوروبية أبرزها بايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي.