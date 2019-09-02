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رياضة

محمد الخولي رئيسا لبعثة المصري البورسعيدي في زنجبار لملاقاة فريق ماليندي بالكونفدرالية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:37 م
مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية
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قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، وذلك استعدادا لمباراة الفريق التي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

هذا وقد بدأ محمد الخولي اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السيد السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه بشأن كافة رحلة الفريق بزنجبار تلك الجزيرة الواقعة أمام السواحل الشرقية لتنزانيا، حيث من المقرر أن تغادر البعثة القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.

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