حسن راتب: العمل في سيناء وتعميرها ضرورة قومية (فيديو)

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن العلاقة بينه وبين أهالي سيناء قائمة على الود والمحبة، مشيرا إلى أنه يستمتع بالتواجد في سيناء، لأن الناس هناك أصبحوا جزء منه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن العلاقة الحميمية بينه وبين أهالي سيناء لم تتواجد بين يوم وليلة.

وتابع: "في الوقت الذي غابت فيه الدولة عن سيناء بعد 25 يناير وغاب الأمن، كان أهالي سيناء ينزلون ويحمون المصانع وجامعة سيناء بأنفسهم".

ولفت "راتب"، إلى أن سيناء هي البعث الاقتصادي الجديد للاقتصاد المصري، والعمل فيها ضرورة قومية، لزيادة العناصر البشرية هناك.