الجنوب أفريقي فان نيكريك ينسحب من بطولة العالم لألعاب القوى

أعلن الجنوب أفريقي وايد فان نيكريك، انسحابه من بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة والتي تقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وأوضح العداء الفائز بذهبية سباق 400 متر في الأولمبياد والحائز على لقبين في بطولة العالم في بيان له اليوم الاثنين "أتحلى بالإيجابية وأتعامل مع الأمور على أساس يومي".



وأضاف "احترم كل دعوات الأطباء واحترم جسدي، بالنسبة لي فإن الأمر يتعلق بالاستماع إلى جسدي".



كان العداء الجنوب أفريقي أحرز ذهبيتين في بطولة العالم الأخيرة لألعاب القوى في العاصمة البريطانية لندن.



كما يحمل فان نيكريك الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر وفاز بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



لكن فان نيكريك تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة للرجبي في فبراير الماضي.