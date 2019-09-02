تعرف على مصادر تمويل المنظمات النقابية العمالية

حدد قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، 7 جهات لموارد وأموال أي منظمة نقابية عمالية، وذلك في المادة 54 من القانون.

تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:



1- مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية.



2- الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريا.

وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتها، وذلك وفقا لظروفها، ومواجهة نفقاتها وأعبائها، وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.



3- عائد الحفلات، وكذا عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة.



4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها في جميع الأحوال قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.



5- عائد استثمار أموالها.



6- الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا.



7- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.



ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.