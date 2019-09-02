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رياضة

نائب رئيس اتحاد الكاراتيه: نستعد للمشاركة بالدوري العالمي باليابان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:33 م
جريدة الدستور
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أكد حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن المنتخب الوطني للكبار يواصل استعداداته على قدم وساق للمشاركة في الدوري العالمي، والذي تستضيفه اليابان خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، والمؤهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وأوضح عجور، مساء اليوم الإثنين، أن المنتخب الوطني بجانب مشاركته في بطولة الدوري العالمي، سيدخل في معسكر دولي مشترك مع اليابان "البلد المستضيف"، يبدأ بعد انتهاء الدوري العالمي مباشرة ويستمر حتى 13 الشهر ذاته، في إطار رفع المستوى البدني والفني للاعبين قبل المشاركة بالأوليمبياد.

وأشاد بالأداء المتميز الذي ظهر به أبطال المنتخب الوطني للكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالمغرب، وأسفر عن تتويج مصر بـ 15 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و8 فضيات، و4 برونزيات.

وكانت دورة الألعاب الأفريقية قد شهدت تصدر مصر لترتيب الدول التي شاركت في المنافسات، برصيد 273 ميدالية متنوعة مقسمة الى 102 ذهبية، و98 فضية، و73 برونزية.

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