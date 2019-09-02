محمد صلاح خارج تشكيلة الأسبوع في الدوري الإنجليزي

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي لعبت على مدار الأيام الثلاثة الماضية وشهدت إثارة ومتعة كبيرة، وغاب عنها النجم المصري محمد صلاح قائد فريق ليفربول.



وحجز ليفربول مقعدين في التشكيلة بعد فوزه الساحق على بيرنلي بثلاثية نظيفة، والأمر نفسه ينطبق على مانشستر سيتي الذي اكتسح برايتون برباعية نظيفة سجلها كل من سيرجيو أجويرو هدفين، وكيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا.



وتواجد لاعب واحد فقط من صفوف مانشستر يونايتد، وهو الظهير الأيمن المتألق وان بيساكا، علمًا أنه يحجز مقعدا في التشكيلة المثالية للمرة الثالثة من أصل 4 جولات.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-



حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام)



خط الدفاع: وان بيساكا (مانشستر يونايتد).. فيرجيل فان دايك (ليفربول).. فيسترجارد (ساوثهامبتون).. أرتور ماسوكو (وست هام)



خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).. يوري تيليمانس (ليستر سيتي).. ريتشارلسون (إيفرتون).. فيليبي أندرسون (وست هام)



خط الهجوم: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).. روبيرتو فيرمينو (ليفربول)