لماذا رفضت شيرين رضا دورها أمام أحمد السقا في "العنكبوت"؟

اعتذرت الفنانة شيرين رضا عن عدم المشاركة في فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات على مدار الأيام الماضية.



وعلمت "الدستور" أن اعتذار شيرين رضا، جاء بسبب عدم تناسب مواعيد تصوير أحداث شخصيتها بالفيلم مع مواعيدها نظرًا لالتزامها بأعمال أخرى، وتقوم الجهة المنتجة بصحبة المخرج وبطل العمل حاليًا بالبحث عن بديل لشيرين رضا، نظرًا لأن الفيلم يتم تصويره في الوقت الحالي.



يشار إلى أن فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومني زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار من "الأكشن"، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ومن المقرر عرضه في العام المقبل.

