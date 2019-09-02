ليتونيا تحتج لدى السفارة الصينية

قالت ليتوانيا اليوم إنها تقدمت باحتجاج للسفارة الصينية، بعد أن شارك بعض دبلوماسييها في اضطرابات وقعت خلال احتجاج مؤيد لهونج كونج في العاصمة فيلينوس الشهر الماضي.



وقالت وزارة خارجية ليتوانيا في بيان، إن الدبلوماسيين الصينيين تصرفوا بشكل "ينتهك النظام العام" في 23 أغسطس أثناء احتجاج نظم لإظهار التضامن مع المحتجين المناهضين لبكين في هونج كونج.



وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز، إن مواطنين صينيين اعتقلاوفرضت عليهما غرامة مالية بعد أن أثار أفراد يرفعون علم الصين اضطرابات خلال المظاهرة.



وقال وزير الخارجية الليتواني ليناس لنكيفيشيوس للصحفيين، "لدينا معلومات عن أن بعض الدبلوماسيين (الصينيين) كانوا أنشط مما يجب وهذا غير مقبول" دون ذكر تفاصيل.



ولم تستجب السفارة لطلب بالتعليق من رويترز لكنها نفت في تصريح لوكالة بي.إن.إس للأنباء القيام بأي أفعال لتكدير النظام العام.



وقال البيان: "كان تصرفا تلقائيا من مواطنين صينيين يعبرون عن استيائهم من بضع نشطاء مناهضين للصين لدعمهم لمثيري الشغب في هونج كونج".



وأضاف البيان، "السفارة الصينية تأمل بقوة ألا تتكرر مثل تلك الأحداث التي تشوه سمعة الحكومة الصينية في المستقبل".

