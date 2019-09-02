دراسة: «الرجال أقل عمرًا من النساء»

أثارت الفنانة رجاء الجداوي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عندما صرحت بأن وفاة الأب قبل الأم أقل ضررًا قائلة: "إن اليتيم من فقد أباه ولكن من يفقد أمه يسموه لطيم "بيتلطم" مشيرة إلى أن موت الأم يهز البيت كله".



وأوضحت الجداوي خلال برنامج الحكاية الذى يقدمه عمرو أديب، أن البيت يستمر بحياة الأم نظرًا لأنها تكمل مسيرة البيت قائلة "هي اللي بتعشش" حتى في وجود الأب، مشيرة إلى أن وفاة الأم تجعل الرجل "يتبهدل".



ووفقًا لدراسة أجريت من قبل علماء من جامعة "هارفارد" البريطانية، أن الرجال عمرهم أقل من النساء، وفقًا لما ذكره موقع "نيتشر" العلمي.



وأوضح الباحثون أن السبب وراء هذه النتيجة هو أن الرجال أكثر تعرضًا للضغوط العصبية أكثر من النساء، الأمر الذى يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.



وأشار الأطباء إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري، الأمر الذى يعجل بوفاتهم مقارنة بالنساء.





