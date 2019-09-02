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عالم

سيرجى كيربيتشينكو.. سفير روسيا الذي أعاد رسم العلاقات مع مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:19 م
سيرجى كيربيتشينكو.
سيرجى كيربيتشينكو.
محمد عمر
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجى كيربيتشينكو، في إحدى المستشفيات بالقاهرة حيث كان يعاني من مشاكل صحية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن السفير الراحل سيرجي كيربيتشينكو، الذي كان أبرز مهندسي العلاقات المصرية الروسية منذ عام 2011، وتعزيزها بشكل أكبر بعد ثورة 30 يونيو:

- يعتبر كيربيتشينكو من أهم دبلوماسي روسيا المتخصصون في منطقة الشرق الأوسط، التي تمصل أهمية استراتيجية كبيرة لروسيا حيث التحق بالخارجية في الاتحاد السوفيتي منذ عام 1973 وخدم في الدول العربية آخرها مصر حيث وافته المنية، وكان يتقن اللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

- ولد كيربيتشينكو في 1951، وتلقى تعليمه داخل الاتحاد السوفيتي وتخرج من جامعة موسكو ا
لعامة للعلاقات الدولية في عام 1973، والتحق في العام ذاته بوزارة الخارجية، وخدم في الفترة من 1973 – 1975 – في سفارة الاتحاد السوفيتي لدى سوريا، ثم عمل في الفترة من 1983 – 1988 في سفارة الاتحاد السوفيتي في الأردن.

- رغم انهيار الاتحاد السوفيتي والتغيرات التي طرأت عليه، إلا أنه ظل أحد أهم الدبلوماسيين لدى روسيا في المنطقة العربية، حيث عمل في الفترة من 1991 – 1995 في سفارة روسيا الاتحادية لدى السعودية.

- ترقى كيربيتشينكو في الخارجية الروسية ليعين سفيرا لروسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1998 – 2000، ثم اتجه بعدها مباشر سفيرا لموسكو لدى ليبيا حتى عام 2004، وانتقل بعدها للعمل حتى عام 2006 سفيرا للمهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية، إلا أنه لم يمكث كثيرا ليعود مجددا إلى المنطقة العربية سفيرا لدى سوريا حتى عام 2011.

- مثل كيربيتشينكو بلاده سفيرا لدى مصر منذ أكتوبر 2011 وحتى وفاته اليوم، ولعب دورا كبيرا في دعم علاقات البلدين التي شهدت نقلة كبيرة خاصة منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث حصلت مصر على أضخم صفقات عسكرية في تاريخ البلدين بجانب مشروع الضبعة النووي بتكلفة 25 مليار دولار، إلى جانب دعم الاستثمارات في المنطقة الخاصة بقناة السويس، ودوره في دعم جهود مصر لمكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو توافق الرؤية على مستوى الإقليم.

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