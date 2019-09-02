6 دول تنافس مصر على استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:18 م
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فوض مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد لتقديم ملفات استضافة مصر لإحدى سلاسل بطولات كأس العالم خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024، واستضافة منافسات بطولة العالم للناشئين والليزر - رن 2020.
وينافس مصر في الحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم 6 دول هي الصين وألمانيا والمجر وهولندا وبلغاريا وبيلا روسيا.
وسيتوجه المهندس شريف العريان إلى المجر لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للعبة التي ستعقد على هامش بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر - رن المقامة في المجر وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري، حيث سيقوم بتقديم ملفات استضافة تلك البطولات بناء على الخطاب المرسل من قبل مسئولي الاتحاد الدولي للدول الأعضاء لتقديم ملفاتها للحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم من 2021 وحتى 2024، وبطولة الناشئين والليزر - رن 2020، بعد أن نجحت مصر في الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 17 و19 سنة والتي ستقام بالغردقة في 2020، على أن تكون بطولة واحدة بناء على رغبة الإتحاد الدولي للعبة.
ومن المقرر أن يحضر المهندس شريف العريان حفل اختيار أفضل لاعب ناشئ على مستوى العالم، والذي ينظمه مسئولو الاتحاد الدولي، ويتضمن أيضا اختيار أفضل لاعب للكبار، والذي ينافس عليها بقوة البطل أحمد الجندي، كما سيتضمن الحفل التصويت على لقب أفضل دولة منظمة للبطولات.
وينافس مصر في الحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم 6 دول هي الصين وألمانيا والمجر وهولندا وبلغاريا وبيلا روسيا.
وسيتوجه المهندس شريف العريان إلى المجر لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للعبة التي ستعقد على هامش بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر - رن المقامة في المجر وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري، حيث سيقوم بتقديم ملفات استضافة تلك البطولات بناء على الخطاب المرسل من قبل مسئولي الاتحاد الدولي للدول الأعضاء لتقديم ملفاتها للحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم من 2021 وحتى 2024، وبطولة الناشئين والليزر - رن 2020، بعد أن نجحت مصر في الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 17 و19 سنة والتي ستقام بالغردقة في 2020، على أن تكون بطولة واحدة بناء على رغبة الإتحاد الدولي للعبة.
ومن المقرر أن يحضر المهندس شريف العريان حفل اختيار أفضل لاعب ناشئ على مستوى العالم، والذي ينظمه مسئولو الاتحاد الدولي، ويتضمن أيضا اختيار أفضل لاعب للكبار، والذي ينافس عليها بقوة البطل أحمد الجندي، كما سيتضمن الحفل التصويت على لقب أفضل دولة منظمة للبطولات.