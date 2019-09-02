6 دول تنافس مصر على استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث

فوض مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف ‏العريان رئيس الاتحاد لتقديم ملفات استضافة مصر لإحدى سلاسل بطولات كأس العالم خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024، واستضافة ‏منافسات بطولة العالم للناشئين والليزر - رن 2020.



وينافس مصر في الحصول على تنظيم ‏إحدى سلاسل بطولات كأس العالم 6 دول هي الصين وألمانيا والمجر وهولندا وبلغاريا وبيلا روسيا.‏



وسيتوجه المهندس شريف العريان إلى ‏المجر لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للعبة التي ستعقد على ‏هامش بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر - رن المقامة في المجر وتستمر ‏حتى 9 سبتمبر الجاري، حيث سيقوم بتقديم ملفات استضافة تلك البطولات بناء على الخطاب المرسل من قبل مسئولي الاتحاد الدولي للدول ‏الأعضاء لتقديم ملفاتها للحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم ‏من 2021 وحتى 2024، وبطولة الناشئين والليزر - رن 2020، بعد أن نجحت مصر في ‏الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 17 و19 سنة والتي ‏ستقام بالغردقة في 2020، على أن تكون بطولة واحدة بناء على رغبة ‏الإتحاد الدولي للعبة.‏



ومن المقرر أن يحضر المهندس شريف العريان حفل اختيار أفضل لاعب ‏ناشئ على مستوى العالم، والذي ينظمه مسئولو الاتحاد الدولي، ويتضمن ‏أيضا اختيار أفضل لاعب للكبار، والذي ينافس عليها بقوة البطل أحمد الجندي‏، كما سيتضمن الحفل التصويت على لقب أفضل دولة منظمة للبطولات.