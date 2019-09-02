تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية فى المرج

قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم، حيث تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية وبيعها مرة أخرى، فى منطقة المرج.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، عدة بلاغات من الأهالى، تفيد بسرقة الدراجات البخارية من منطقة المرج، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين: "أشرف.أ"، و"وليد.ع"، عاطلين عن العمل، ونجحت فى ضبطهما لاحقا.



وبسؤال المتهمين عن الواقعة وما أسفر عنه الضبط، أقرا بالأمر واعترفا بارتكاب وقائع السرقة بغرض الكسب المادى، وبأن إجمالى العدادات التى سرقاها 30 دراجة بخارية فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.