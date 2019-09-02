مقتل مرشحة لمنصب عمدة و5 آخرين في كولومبيا

قتلت مرشحة لمنصب عمدة في كولومبيا و5 آخرين في جنوب غرب البلاد الذي تعصف به أعمال العنف، حسبما أفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام اليوم الاثنين.



وقتلت كارينا جاريا ومرافقوها بالقرب من بلدة سواريز في منطقة كوكا، حيث كانت مرشحة لتولي منصب العمدة، وفقا لمكتب أمين المظالم، وهي وكالة وطنية مكلفة بحماية الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.



وقالت تقارير إعلامية إن السيارة التي كان الضحايا الستة يستقلونها تعرضت لاطلاق نار ثم تم إشعال النار فيها في وقت متأخر من مساء الأحد.



وكان من بين الضحايا والدة جارسيا ومرشح لعضوية مجلس محلي، وفقا لإذاعة كاراكول.



وكانت جارسيا، وهي عضو في الحزب الليبرالي اليساري، قد أبلغت عن تلقيها تهديدات ضدها وضد حملتها للانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.



وتعهد وزير الدفاع جيليرمو بوتيرو بأن يلاحق الجيش القتلة ويقدمهم للعدالة.