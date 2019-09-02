السجن المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار فى الهيروين بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، تغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه باتجار المواد المخدرة فى المرج.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهم "صالح.س" 33 سنة مسجل خطر عاطل، تهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وترويجها عملائهم فى دائرة قسم المرج.



والبداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام "صالح.س" 33 سنة مسجل خطر عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار اذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه، بدائرة القسم.



على الفور تم اقتياده إلى قسم شرطة المرج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أحالته عقب انتهاء التحقيقات معه إلى محكمة الجنايات، التى قضت بالسجن المشدد على المتهم 5 سنوات.