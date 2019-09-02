حسن راتب: السيسي أعاد هيبة الدولة وجعلها رائدة في أفريقيا (فيديو)

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إنه من الظلم تحميل الدولة وحدها مسئولية مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه القضاء على التطرف من خلال العلم والفن والتثقيف ضرورة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن التطرف هو الرحم الذي يولد منه الإرهاب، متابعا: "لو عالجت التطرف سيتم القضاء على منابع الإرهاب".

وأكد "راتب"، أن القوات المسلحة قامت بدور كبير في مواجهة الإرهاب، والسيسي أعاد هيبة الدولة وجعلها رائدة في أفريقيا بكل المجالات.