آينتراخت فرانكفورت يعلن ضم أندريه سيلفا مهاجم ميلان

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الإثنين، عن التعاقد مع البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم ميلان، بشكل رسمي.



ووفقا للموقع الرسمي لآينتراخت فرانكفورت، فإن سيلفا انضم إلى النادي الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة.



وقالت تقارير إن عقد سيلفا مع فرانكفورت يتضمن بندًا يسمح له بالانتقال إلى النادي الألماني بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو، وفي المقابل انضم الكراوتي أنتي ريبيتش إلى ميلان بنفس الصيغة.



وأشار موقع فرانكفورت إلى أن اللاعب صاحب الـ23 عاما خاض 33 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، ونجح في زيارة الشباك مع بطل أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية 15 مرة.



يذكر أن سيلفا خاض الموسم الماضي معارا مع فريق إشبيلية، إلا أنه دخل في أزمة مع مسئولي النادي الإسباني جعلت الأخير لا يفعل بند الشراء في عقد اللاعب البرتغالي.